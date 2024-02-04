بروس : ادائنا امام الرأس الأخضر الأسوأ لجنوب افريقيا في الكان

أعرب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا عن سعادته بتأهل منتخب البافانا بافانا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار بعد التغلب على منتخب الراس الأخضر في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة ياماسوكرو الايفوارية ضمن مباريات الدور ربع النهائي .

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد نجح في التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الافريقية لأول مرة منذ ٢٤ عاما بعد الفوز على منتخب الراس الأخضر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وتألق حارسه ويليامز الذي تصدى لأربعة ركلات ترجيحية .

وقال البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عقب المباراة : لقد كانت مباراة مرعبة قبل المباراة كان عمري ٧٦ عاما الان اعتقد ان عمري اصبح ٧٥ عاما .الاثارة زادت خلال ركلات الترجيح التي لا يعرف سوى الاعبين مدى ما تمثله من ضغط عصبي ونفسي . في المعتاد وعقب التدريب نقوم بالتدريب على ضربات الجزاء ونادرا ما يخفق لاعب في التسجيل لكن راينا اليوم ما حدث واهدارنا لرحلات الترجيح وهو ايضا ما حدث للاعبي الراس الأخضر.

وعن حارسه ويليامز الذي انقذ أربعة ركلات ترجيح قال بروس : لم يكن حظا ما قام به ويليامز . يمكنك أن تنقذ ركلة جزاء بالحظ لكن ان تنقذ أربعة ركلات فهذا بكل تأكيد ليس حظا على الإطلاق لكنها مهارة وتدريب . ويليامز لم يكن رائعا فقط في ركلات الترجيح بل انقذنا قبل دقيقتين من نهاية المباراة من انفراد كامل للاعب الراس الأخضر.

وأضاف بروس : لم نكن اليوم جيدين ابدا امام الراس الأخضر فقد قدمنا الأداء الأسوأ لنا في البطولة. كنا اقضل بكثير في المباريات السابقة حتى المباراة التي خسرناها امام مالي كنا افضل من مباراة اليوم فليس هذا هو الفريق الذي تغلب على المغرب قبل أيام قليلة . البطولة الحالية تمثل تجربة رائعة للكثير من لاعبينا المفتقدين للخبرة في مثل هذه المباريات . ربما الضغط العصبي والنفسي مثل الكثير على لاعبي جنوب أفريقيا بينما لم يكن بنفس القدر للاعبي الراس الأخضر الذين لم يكن لديهم ما يخسروه في المباراة .