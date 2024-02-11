ويلفريد سينغو من حياة التشرد إلى السطوع في سماء الكوت ديفوار

تألق المدافع الموهوب ويلفريد سينغو، مع منتخب "الأفيال" خلال بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2023.

وبفضل جهود المدافع البالغ من العمر 23 عامًا، تمكنت بلاده من التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، حيث نجح في تعويض غياب اللاعب البارز سيرج أورييه في مركز الظهير الأيمن.

ويتميز ويلفريد سينغو بقدرته على اللعب في جميع مواقع خط الدفاع، بالإضافة إلى اللعب في مركز الوسط، وذلك بسبب مهاراته الهجومية الممتازة، في اختراق صفوف الخصم وقدرته على المراوغة.

وتعتبر مسيرة اللاعب الإيفواري الكروية قصة نجاح مُلهِمة، حيث تغلب على صعوبات كبيرة في بداية مشواره، التي كادت تُنهي مسيرته في عالم كرة القدم.

ويلفريد سينغو

الهجرة إلى الجزائر وحياة التشرد

هاجر النجم الإيفواري سرًا إلى الجزائر في فترة طفولته، وكان يتكفل به بعض المحسنين برعايته، بسبب عدم قدرته على دفع إيجار المنزل.

وأثبت اللاعب الإيفواري إبداعه في بعض مباريات الأحياء في الجزائر، ما دفع العديد من الأطراف إلى المحاولة في إقناع الفرق المحلية بتعاقده مع بالمجان، لكنه لم يتحقق بسبب القيود القانونية، بناءً على وضعه غير القانوني كمهاجر.

بعدما أمضى سنتين في كمهاجر، قرر العودة إلى بلده، لينضم لفريقه السابق دينغيلي الذي تألق معه، مما فتح أمامه فرص الانضمام للمنتخبات الشباب الكوت ديفوار.

كشافو تورينو يكتشفون موهبة ويلفريد

قدم ويلفريد سينغو أداءً قويًا مع فريق منتخب كوت ديفوار، للشباب خلال مرحلة التصفيات التأهيلية لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وأمن كشافو نادي تورينو الإيطالي بموهبة اللاعب المتوقعة، وأقنعوا إدارة فريقهم بتوقيع عقد معه في عام 2019 مقابل 200 ألف يورو فقط.

خلال مشاركته مع فرق الفئات السنية، أثبت وجوده وموهبته وبعد ذلك، تم ترقيته للعب مع الفريق الأول، حيث شارك في 109 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويلفريد سينغو

الانتقال إلي موناكو

بسبب ظهوره اللافت في إيطاليا، جلب إليه اهتمام نادي موناكو الفرنسي الذي ضمه لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية الأخير، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.

وشارك اللاعب الإيفواري في 15 مباراة مع نادي الفرنسي في مسابقات مختلفة، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

شهدت قيمة السوقية، ارتفاعًا قياسيًا في سوق حسب "ترانسفير ماركت"، حيث وصلت إلى 18 مليون يورو في أحدث تحديث للموقع العالمي.