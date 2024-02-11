فارس ساوثر يهوى تربية العقارب والثعابين

عالم الحيوان يعتبر من أكثر الأشياء غموضاً والتي قد يتعامل معها البعض والبعض الآخر يبتعد عنها، فهناك أشخاص قد يربون حيواناً أليفاً وهناك من يفضل مشاهد الحياة البرية، خاصة الحيوانات الزاحفة والمفترسة منها، ولكن لا يخطر ببالنا أن هناك أحد الأشخاص يقتني ويمتلك بعض من هذه الحيوانات التي قد تكون خطرة و شرسة في بعض الأوقات، فبالنسبة للشاب فارس ساوثر صاحب الـ 18 عاما من محافظة الاسكندرية فهو يهوى تربية الزواحف الخطرة الأمر الذي جعله يمتلك عددا من الحرابي وثعبان بطول متر و20 سنتيمتر وعقرباً وحيوان الايجوانا الذي تدعي “جودزيلا ” في غرفته.

قال فارس ساوثر في حديثه إنه بدأ ممارسة هوايته من عمر الـ 11 عاما وكان يدرس في الصف الثالث الثانوي، بجانب القراءة عن الحياة البرية لكي يعرف طبيعة كل حيوان وميوله وأكلته المفضلة، وتابع أنه بدأ في شراء هذه الحيوانات التي تبدو خطرة بالنسبة للناس من سوق السيدة عائشة ثم يرجع إلى المنيا في نفس اليوم، كانت رحلة شاقة لكنه كان يجد شغفه فيها.

وأضاف فارس ساوثر أن في بداية الأمر كانوا الأهل يخافون من هذه الحيوانات لكنه ظل محتفظاً بها في غرفته، وعن أكل هذه الحيوانات قال إن الأكل غير مكلف تماماً، وأردف أن تربية الحيوانات أيًا كانت طبيعتها وشكلها فهي تزيد الإحساس بالثقة بالنفس وتجعل الشخص قادراً على تحمل المسئولية.