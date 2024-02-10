فيديو| أشاد بمعاملته سائحين يابانين.. مهرجان السينما الإفريقية يكرم سائق أقصُري

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، سائق تاكسي بمحافظة الأقصر؛ تقديرًا لسلوكه ومعاملته اللائقة مع السائحين؛ وهو مايعكس الصورة المشرفة عن المصريين لدى زائريها.

وأهدى السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، يشاركه الفنان حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، درع المهرجان للسائق حمادة بغدادي؛ تكريمًا له؛ وقال فؤاد: نشكر السائق حمادة بغدادي لانسانيته التي جعلت اسم مصر يتردد بشكل إيجابي في المواقع الأجنبية.

وعن مواقفه مع السائحين، قال حمادة بغدادى، سائق التاكسي في تصريح خاص للوفد: إن هذا الموقف يعود لعام 2019، عندما رافق سائحين يابانيين، خلال جولتهم إلى الأقصر، وحرص في ذلك على إكرام السائحين وتقديم لهم مشروبات ومياه خلال الرحلة، فضلًا عن تعامله معهم بكل احترام خاصة لكونه متمكن من الحديث بالإنجليزية.

وأضاف حمادة بغدادي للوفد: المعاملة اللائقة مع السائحين هي واجب وطني؛ لرسم صورة جيدة عن مصر والمصريين، مؤكدًا على شعوره بالفخر لما قام به السائحين وكتبوا عن معاملته الحسنة لهم، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية عن مصر لدى الزوار؛ وهو أمر يحفزهم للعودة مرة أخرى إلى مصر.