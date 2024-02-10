بدء تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

تبدأ مدارس الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، غدا الأحد، استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 من طلاب الصف الثالث الثانوي.

ويستمر تسليم استمارات الثانوية العامة للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024

تقديم الاستمارة الإلكترونية الخاصة بـامتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع مشتملاتها.

تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

تقديم 3 صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (اضغط هنا).



تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

نبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

مواد الثانوية العامة 2024

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



