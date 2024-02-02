حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 لتجهيز تلك الأوراق المطلوبة استعدادا لتقديمها للمدرسة في الموعد المحدد.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ويبدأ تسليم استمارات الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 .

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024

تقديم الاستمارة الإلكترونية الخاصة بـامتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع مشتملاتها. تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر. صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الثانوية العامة 2024. تقديم 3 صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار. تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية. يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة. تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها. يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (اضغط هنا).

