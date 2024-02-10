المخابرات البريطانية تجند مواطنيها العالقين داخل غزة لإرسال معلومات مقابل إخراجهم

قالت صحيفة ميدل إيست آي: إن المخابرات البريطانية تبتز مواطنيها العالقين في محافظة رفح في قطاع غزة، لتجنيدهم بهدف إرسال معلومات مقابل إخراجهم من القطاع.

على جانب آخر، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.

وأكد"حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".