ترتيب الدوري الألماني بعد سقوط بايرن ميونخ أمام ليفركوزن

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق باير ليفركوزن على حساب بايرن ميونيخ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت باي ارينا.

وسقط فريق بايرن ميونيخ في فخ الهزيمة على يد باير ليفركوزن بثلاثية دون مقابل في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ليفركوزن بقيادة المدير الفني المتألق تشابي ألونسو، واصل نتائجه المميزة وحافظ على صدارة الدوري الألماني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق باير ليفركوزن إلى 55 نقطة ليحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني بالبوندزليجا.

جدول ترتيب الدوري الألماني