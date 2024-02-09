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السبت 10 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا

باير ليفركوزن وبايرن
باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

يبدو أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن عازم علة المنافسة بقوة على لقب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تصدر المسابقة حتى هذه اللحظة.
 

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ويحتل باير ليفركوزن صدارة ترتيب البونديسليجا برصيد 52 نقطة، فيما يأتي بايرن ميونخ في الوصافة برصيد 50 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام بايرن ميونخ 
 

ومن المتوقع أن يبدأ تشابي ألونسو مواجهة بايرن ميونخ بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: لوكاس هراديكي.
الدفاع: جيريمي فريمبونج، كوسونو، جوناثان طه، بييرو هينكابي.
خط الوسط: كريم ديميرباي، أرانجيز، فلوريان فيرتز.
الهجوم: أمين أدلي، موسى ديابي، بيتر ستشيك.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ في تمام السابعة والنصف من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب "Bayarena".
بينما ستُنقل مواجهة باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ، عبر  شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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