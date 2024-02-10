باير ليفركوزن يواصل تألقه ويهزم بايرن ميونخ بثلاثية في الدوري الألماني

حقق فريق باير ليفركوزن فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.

ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو، واصل نتائجه المميزة وحافظ على صدارة الدوري الألماني.

افتتح باير ليفركوزن شريط أهداف المباراة مع حلول الدقيقة 18 بتوقيع جوسيب ستانيشيتش وعزز أليس جريمالدو بهدف ثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثالث لفريق باير ليفركوزن بطريقة رائعة للغاية من خلال هجمة مرتدة، حيث استغل جريمي فريمبونج خروج مانويل نوير عن مرماه، وسجل هدفًا هز شباك البافاري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 55 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني.