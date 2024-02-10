باحث في الشأن الروسي: موسكو تطورت بصناعة المسيرات

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، أن روسيا تطورت في الفترة الأخيرة في صناعة وتطوير الطائرات المسيرة، مشددًا على أن بات لدى روسيا مسيرات طويلة المدى بجانب ما يسمى بالطائرات المنتتحرة والمسيرات المتسهدفة للأفراد العسكرية.

وشدد على أنه على العكس من التطور في القوات المسلحة الروسية على العكس أوكرانيا لا تمتلك هذه القدرة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح أن هناك نقصا حادا بالذخيرة الأوكرانية بسبب عدم تمويل أوكرانيا من الغرب لعدة أسباب، أبرزها أن الولايات المتحدة المتبرع الأول في مأزق كبير الآن نظرًا لأنها تؤمن الذخائر لإسرائيل يوميًا، بالإضافة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مرمى نيران المقاومة العراقية والسورية، أدت فعليًا لضعف توصيل الذخائر لأوكرانيا، لأن الشرق الأوسط أهم لأمريكا من أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وباعتراف جوزيب بوريل قال إن أوروبا الآن لا تستطيع انتاج الذخائر بكميات كبيرة.

وتابع: “حرب الاستنزاف بدأت ترضخ للطرف الروسي أكثر من الطرف الأوكراني، مشيرًا إلى أن روسيا الآن تحول طريقها للهجوم وليس إلى الدفاع، وبدأت الخطوات والأمور تأتي في مصلحة روسيا وصفوف الدفاع الاوكرانية تتنهار شيئًا فشيئًا”، موضحًا أنه سيكون هناك تقدمٌ كبير لروسيا بسبب ضعف الذخيرة وضغف القدرة البشرية الأوكرانية وهذا ما أدى إلى إقالة رئيس القوات الأوكرانية.