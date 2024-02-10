النيجر.. مقتل 10 مسلحين وإصابة 8 جنود في هجوم قرب الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، مقتل 10 مسلحين وأسر آخر، وإصابة 8 جنود ومدني بجروح في هجوم وقع بمنطقة أغاديز شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر.



وأوضحت الوزارة، في بيان بثته اليوم السبت وسائل الإعلام الرسمية النيجرية، أن الهجوم الذي نفذه الأربعاء الماضي "قطاع طرق مدججون بالسلاح" و"يستقلون 9 مركبات"، تمكن خلاله الجنود النيجريون من تدمير عدة مركبات.



وأشار البيان إلى أنه تم كذلك ضبط 4 رشاشات و"آر بي جي 7" وبنادق هجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة إضافة إلى بعض الملابس العسكرية.



وبحسب البيان، فإن الهجوم استهدف مفرزة للقوات المسلحة النيجرية، كانت تتولى الحراسة على طريق "أرليت - تباراكات".



وتنتشر في منطقة أغاديز مواقع لتعدين الذهب معظمها حرفية، وتجتذب آلاف النيجريين ومواطني البلدان المجاورة، وكثيرا ما تتعرض هذه المواقع لأعمال سطو وهجمات ضد عمال المناجم.



ولا تستهدف الجماعات المسلحة الناشطة بالمنطقة، عادة مناطق النيجر المحاذية لليبيا والجزائر، لكن هذه المناطق تشكل ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، خصوصا إلى أوروبا.