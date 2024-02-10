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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

(شاهد) على طريقة ميسي.. حسن الهيدوس يرتدي "البشت" ويحتفل بكأس آسيا

ميسي والهيدوس
ميسي والهيدوس

قام الأمير القطري تميم بن حمد بمنح لاعب المنتخب العنابي حسن الهيدوس شرف ارتداء "البيشت"، على غرار ما فعله مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022.

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قطر تسيطر على جوائز كأس آسيا.. "عفيف" الهداف والأفضل بالبطولة

جاء قيام أمير قطر بهذا الأمر، بعدما نجح المنتخب القطري في التتويج ببطولة كأس اَسيا للمرة الثانية على التوالي على حساب شقيقه الأردني في المباراة النهائية، والتي انتهت بفوز العنابي بنتيجة 3/1.

شاهد.. أمير قطر يمنح الهيدوس شرف ارتداء "البشت"

وكان المنتخب القطري قد حقق لقب كأس اَسيا النسخة الماضية، بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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