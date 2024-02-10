(شاهد) على طريقة ميسي.. حسن الهيدوس يرتدي "البشت" ويحتفل بكأس آسيا

قام الأمير القطري تميم بن حمد بمنح لاعب المنتخب العنابي حسن الهيدوس شرف ارتداء "البيشت"، على غرار ما فعله مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022.

جاء قيام أمير قطر بهذا الأمر، بعدما نجح المنتخب القطري في التتويج ببطولة كأس اَسيا للمرة الثانية على التوالي على حساب شقيقه الأردني في المباراة النهائية، والتي انتهت بفوز العنابي بنتيجة 3/1.

شاهد.. أمير قطر يمنح الهيدوس شرف ارتداء "البشت"

وكان المنتخب القطري قد حقق لقب كأس اَسيا النسخة الماضية، بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.