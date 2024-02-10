تحذير بشأن طقس الإمارات.. تكوين سحب ركامية وسقوط أمطار

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق ذاته كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم مع بعض السحب الركامية و سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة.

بينما أوضح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 85 45

دبي 23 17 85 35

الشارقة 24 14 85 40

عجمان 23 15 85 35

أم القيوين 24 13 85 40

رأس الخيمة 25 14 90 45

الفجيرة 23 18 75 50

العـين 25 13 85 25

ليوا 24 15 80 35

الرويس 21 13 80 30

السلع 22 13 85 30

دلـمـا 22 18 85 45

طنب الكبرى 23 19 90 40

طنب الصغرى 23 19 90 40

أبو موسى 23 19 85 35.