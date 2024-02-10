الأرصاد: طقس شتوي دافئ نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية بدأت في الاستقرار من منتصف الأسبوع الماضي، حيث بدأت الأحوال الجوية بالاستقرار، وبدأت قيم درجات الحرارة تتجه نحو المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، حيث توجد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير فترات النهار ولن يكون هناك أي سحب مؤثرة، وهو بفعل وجود امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أي منطقة بمناطق الجمهورية.

درجات الحرارة

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ درجات الحرارة مرتفعة في قيمها وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، فاليوم درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالي درجة أو درجتين، فاليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ21 درجة مئوية لـ22 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الطقس نهارا دافئ

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس فترة النهار هو طقس دافئ بشكل كبير أغلب محافظات الجمهورية، خصوصا المحافظات الجنوبية التي يكون قيم درجات الحرارة بها أعلى من المحافظات الشمالية، ولكن بالمجمل كل محافظات الجمهورية تشهد أجواء شتوية دافئة ومستقرة فترة النهار.