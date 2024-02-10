طقس الإسماعيلية.. شبورة كثيفة على الطرق السريعة وطقس دافيء نهارا

شهدت الأجواء صباح اليوم السبت ظهور شبورة مائية كثيفة تشكلت مع أوقات الفجر واستمرت حتى الصباح الباكر وبدات في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية، النصيحة الأسلم والأفضل هى تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة.

ويسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهاراً على محافظة الاسماعيلية شديدة البرودة ليلا على الأجواء .كما تكونت وبلغت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٢ درجة مئوية والصغرى ٩ درجات مئوية.

وشهدت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة انتظاما دون تكدس خلال ساعات النهار .فيما تواصل حركة الصيد نشاط أعمالها بالكامل داخل قناة السويس وبحيرة التمساح والبحيرات المرة مع هدوء سرعة الرياح واستقرار حالة البحر التي شهدت الفترة الماضية اضطرابا نسبياً.

وانتظمت حركة الملاحة الدولية بقناة السويس من الجانبين ودخلت القوافل الشمالية من البحر المتوسط في موعدها المحدد وايضا القوافل الجنوبية القادمة من البحر الاحمر، كما شهدت حركة الأسواق التجارية في مدينة الإسماعيلية نشاطا مع تحسن حالة الطقس اليوم .

وكانت الاسماعيلية شهدت على مدار الأسابيع الماضية اضطراب في حالة الطقس بسبب رياح شديدة وأمطار وتراجع في درجات الحرارة.