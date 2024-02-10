مرشح لمنصب نقيب المحامين يُطالب بإنشاء ملف صحي لكل محامي

قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن هناك ضرورة لإعداد بطاقة ممغنطة للمحامي تحتوي على رصيد للمستفيد من العلاج، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء 100 مستشفى للمحامين، وخلافه أمر ليس واقعيًا على الإطلاق.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بطاقة العلاج يجب أن تكون عبارة عن محفظة مالية لمستحقات المستفيد داخل النقابة، والشخص الذي يذهب لإجراء العملية، فيجب أن يتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات العلاجية سواء كان مستشفى أو طبيب أو صيدلية.

وطالب بإنشاء ملف صحي لكل محامي، وربط المؤسسة العلاجية بالنقابة، واستبيان المحامي بالخدمة العلاجية، لكي تكون هناك رقابة حقيقية للخدمات الصحية.