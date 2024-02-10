اقرأ غدًا بالوفد.. "اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبرزها: “اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني”.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الإخبارية الأخرى:

ـ مجلس الأمناء يناقش توصيات المرحلة الأولى ويضع خطة زمنية للجولة المقبلة

ـ مصادر فلسطينية: مصر تواصل جهودها الواسعة لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ إفريقيا تنتظر البطل الليلة.. موقعة كوت ديفوار ونيجيريا

ـ أحمد سعد: الطرح المزدوج لشركات البورصة يستقطب أموال المصريين بالخارج

ـ كشف غموض مقتل عامل في مدرس بـ"زايد"

ـ إسرائيل ترد على مبادرة وقف الحرب باجتياح رفح الفلسطينية

ـ الاحتلال يغتال نجل “هنية” على طريقة “العاروري”

ـ منظمة العفو: ضرورة إلزام المجتمع الدولي بمنع إبادة الفلسطينيين

ـ الخصمان نواز شريف وعمران خان يعلنان فوزهما في انتخابات باكستان