السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. "اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني"

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبرزها: “اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني”.

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الإخبارية الأخرى:

ـ مجلس الأمناء يناقش توصيات المرحلة الأولى ويضع خطة زمنية للجولة المقبلة

ـ مصادر فلسطينية: مصر تواصل جهودها الواسعة لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ إفريقيا تنتظر البطل الليلة.. موقعة كوت ديفوار ونيجيريا

ـ أحمد سعد: الطرح المزدوج لشركات البورصة يستقطب أموال المصريين بالخارج

ـ كشف غموض مقتل عامل في مدرس بـ"زايد"

ـ إسرائيل ترد على مبادرة وقف الحرب باجتياح رفح الفلسطينية

ـ الاحتلال يغتال نجل “هنية” على طريقة “العاروري”

ـ منظمة العفو: ضرورة إلزام المجتمع الدولي بمنع إبادة الفلسطينيين

ـ الخصمان نواز شريف وعمران خان يعلنان فوزهما في انتخابات باكستان

 

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