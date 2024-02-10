اقرأ غدًا بالوفد.. "اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني"
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبرزها: “اليوم.. الانتهاء من تلقي المقترحات حول أولويات النسخة الثانية للحوار الوطني”.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الإخبارية الأخرى:
ـ مجلس الأمناء يناقش توصيات المرحلة الأولى ويضع خطة زمنية للجولة المقبلة
ـ مصادر فلسطينية: مصر تواصل جهودها الواسعة لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ إفريقيا تنتظر البطل الليلة.. موقعة كوت ديفوار ونيجيريا
ـ أحمد سعد: الطرح المزدوج لشركات البورصة يستقطب أموال المصريين بالخارج
ـ كشف غموض مقتل عامل في مدرس بـ"زايد"
ـ إسرائيل ترد على مبادرة وقف الحرب باجتياح رفح الفلسطينية
ـ الاحتلال يغتال نجل “هنية” على طريقة “العاروري”
ـ منظمة العفو: ضرورة إلزام المجتمع الدولي بمنع إبادة الفلسطينيين
ـ الخصمان نواز شريف وعمران خان يعلنان فوزهما في انتخابات باكستان