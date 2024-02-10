محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء من مجلس النواب والشيوخ

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعا موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و ٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور؛ للوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

حضر اللقاء السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والساده أعضاء مجلس النواب ايهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى وعدد من تنفيذيين المحافظة.