الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية يؤدون الامتحانات اليوم

امتحانات
امتحانات

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية اليوم الأحد الموافق 19 مايو، الامتحانات في نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

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وزير التربية والتعليم يشهد حفل ختام بطولات طلاب مدارس التربية الخاصة

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طلاب زراعة جامعة عين شمس يشاركون بأفكارهم الابتكارية في الملتقى التوظيفي السنوي

ويؤدي اليوم، تلاميذ الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان في مادة الرياضيات، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان اليوم في مادة أصول الدين "ورقة أولى" والمطالعة والنصوص وفنون الكتابة، ومادة التفسير والحديث.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية ١٨٥٩٠٨ طالب وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ١٧٨٠١٤ طالب وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٥/٢٠٢٤، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤. 

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الجريدة الورقية