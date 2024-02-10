ورشة لتعليم مهارات الأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

ينظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية مدتها 4 أيام، خلال الدورة ال 25 التى ستقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.



وتناقش الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة ويحاضر بها الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent "، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، ويدير الورشة المخرج إسلام كمال.

وتتاح الورشة لصناع الأفلام الشباب والطلاب ممن لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير وتقام بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة " Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.



ويشترط للتقديم من المواطنين أو المقيمين فى مصر، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، والأولوية ستكون لصانعي الأفلام الذين لديهم رصيد فيلم قصير واحد على الأقل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، ويكون لديهم فكرة تصلح لفيلم وثائقى قصير، خاصة أن الهدف الأساسى من الورشة البحث عن مشروعات فى مرحلة الفكرة وليس فى مرحلة الإنتاج، على أن يلتزم المتقدمين ممن يجرى اختيارهم للمشاركة بالحضور جميع الأيام.



وتقدم طلبات المشاركة فى الورشة من خلال التسجيل فى الرابط التالى وتقدم كل المواد باللغة الإنجليزية.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgya5KpwSUM1j4HQjfVyvEGiexDajUWd-Mm3TgSzG8o3rug/viewform

والكاتب والمخرج دانييل كاردونى ولد فى أسترليا وهو من أصول إيطالية، ويشرف على جميع البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent"، ومن أبرز الأعمال التى ساهم خلالها فيلم "مملكة الحيوانات" الذى رشح لجائزة الأوسكار عام 2010، وفيلم "الأطلنطى" الذى حاز على جائزة إيمى فى نفس العام، وساهم فى إخراج الفيلم الوثائقى "لايزال موجودا" فى 2011، وقدم فيلمه الوثائقى الطويل الأول عام 2015 بإسم "هجرة الصحراء"، أما سيسا بونيو فهى صانعة أفلام تكرس جهودها لاستكشاف التأثيرات القوية داخل الإنسانية مع جعل القصص التي تبدو بعيدة المنال في متناول الجماهير و درست إنتاج الأفلام فى مدرسة "تيش" للفنون فى جامعة نيويورك، وأمضت سيسا أعواما في تصوير الحركات الاجتماعية للسكان الأصليين والأفرولاتينيين في أمريكا الجنوبية، وأخرجت فيلما قصيرا يتعلق بالحركة الدستورية الأفروبوليفية التي تسمى LOS AFROBOLIVIANOS PRESENTE.



ويحتفى مهرجان الإسماعيلية هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة 25 للمهرجان في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس.