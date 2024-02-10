كلام فى الهوا

السبت 10/فبراير/2024 - 07:31 م 2/10/2024 7:31:57 PM

هل لمجرد أنك ضعيف أو فقير لا يكون لك حقوق يجب على الجميع احترامها؟ هذا السؤال يعبر عن عبارة مهمة يتناقلها الناس تفرق بين الفقراء والأغنياء فى مواجهة القانون، وتقول تلك العبارة فى الجزء الأول «إن القانون جاء ليحمى الضعفاء» نعم هذه العبارة صحيحة فى هذا الجزء لأن القانون وُضع لحماية أى شخص تم الاعتداء عليه أو على حق من حقوقه، ولكن الجزء الثانى من العبارة التى تقول: «أما الأقوياء فليسوا بحاجة إلى القانون العام حيث لهم قانونهم الخاص» وللأسف المتابع للشأن العام يلاحظ صحة الجزء الثانى من العبارة فى بعض الأحيان، حيث تقفز فى ذهنهم تلك الصورة المتكررة من ارتعاش جسد الضعفاء والبسطاء وهم يشاهدون رجل شرطة بسيطاً يقترب منهم، وفى ذات الوقت وهم يشاهدون ذات الرجل وهو يقترب من سيارة من سيارات الأغنياء وهو يرفع يده لتحية سائقها، فالأغنياء يطبق عليهم القاعدة الأصولية المتهم برىء حتى تثبت إدانته، أما الفقراء القاعدة لديهم أنت متهم حتى تثبت براءتك، ولذلك الأغنياء فى حالة القبض عليهم يظهرون بعد مدة ليقولوا لنا بأنهم لا يلبسون البدلة الزرقاء، وأن الدنيا مقامات وأن كل شخص حسب وضعه الاجتماعى، لذلك جاء ذلك السؤال فى مقدمة هذا المقال، وإن كنت أتمنى أن تختفى من قاموسنا ليحل محلها عبارة الكل أمام القانون سواسية.

لم نقصد أحداً!!