قطر تتوج ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي

توج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد الانتصار على الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لوسيل في نهائي البطولة الآسيوية، ليحصد نجمته الثانية في تاريخه.



أحرز أكرم عفيف الهدف الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الأردن معلنًا أولى الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف نظيف، رغم محاولات النشامى المستمرة لتسجيل التعادل.



وفي الشوط الثاني، سجل “نعيمات” هدفًا لصالح الأردن في الدقيقة 67 بعد تسديدة قوية سكنت شباك قطر، معلنًا هدف التعادل للنشامى، بعد فرص عدة للاعبي الأردن.



وفي الشوط الثاني سجل أكرم عفيف الهدفين الثاني والثالث عبر ركلة جزاء في الدقائق 73، والخامسة من الوقت الإضافي.

وحصد أكرم عفيف لقب هداف البطولة بعد تسجيله 8 أهداف.

وكان منتخب قطر توج ببطولة كأس آسيا في النسخة الماضية بعد الانتصار على اليابان، فيما فشل الأردن في تحقيق اللقب الأول له في تاريخه بعدما صعد للنهائي لأول مرة.

