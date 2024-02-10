السبت 10 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أكرم عفيف يسجل هدف قطر الثاني أمام الأردن بنهائي كأس آسيا (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

أحرز أكرم عفيف نجم منتخب قطر الهدف الثالي للعنابي في شباك الأردن في نهائي كأس آسيا، على ملعب لوسيل.

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أكرم عفيف يسجل هدف قطر الثاني أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

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يزن النعيمات يحرز التعادل للأردن أمام قطر في نهائي كأس آسيا (فيديو)

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نهائي كأس آسيا.. الأردن تسجل هدف التعادل أمام قطر

جاء الهدف الثاني عبر أكرم عفيف عبر ركلة جزاء في الدقيقة 73 نفذها بنجاح في شباك الأردن معلنا الهدف الثاني للعنابي في شباك النشامى بعدما سددها على يمين الحارس.

أكرم عفيف يسجل هدف قطر الثاني أمام الأردن بنهائي كأس آسيا (فيديو)

وكان أكرم عفيف سجل الهدف الأول لقطر في الشوط الأول قبل أن يسجل لاعبو النشامى هدف التعادل قبلها في الدقيقة 67 عبر يزن نعيمات، لكن عاود “عفيف” التسجيل وأضاف الهدف الثاني للعنابي.

يسعى العنابي إلى تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحلم النشامى في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ الأردن.

 

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