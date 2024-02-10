أحرز أكرم عفيف نجم منتخب قطر الهدف الثالي للعنابي في شباك الأردن في نهائي كأس آسيا، على ملعب لوسيل.

جاء الهدف الثاني عبر أكرم عفيف عبر ركلة جزاء في الدقيقة 73 نفذها بنجاح في شباك الأردن معلنا الهدف الثاني للعنابي في شباك النشامى بعدما سددها على يمين الحارس.

أكرم عفيف يسجل هدف قطر الثاني أمام الأردن بنهائي كأس آسيا (فيديو)

وكان أكرم عفيف سجل الهدف الأول لقطر في الشوط الأول قبل أن يسجل لاعبو النشامى هدف التعادل قبلها في الدقيقة 67 عبر يزن نعيمات، لكن عاود “عفيف” التسجيل وأضاف الهدف الثاني للعنابي.

يسعى العنابي إلى تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحلم النشامى في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ الأردن.