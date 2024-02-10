يزن النعيمات يحرز التعادل للأردن أمام قطر في نهائي كأس آسيا (فيديو)

أحرز يزن نعيمات لاعب الأردن الهدف الأول في شباك قطر في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب لوسيل في نهائي كأس آسيا.

سجل “نعيمات” هدف التقدم لصالح الأردن في الدقيقة 67 بعد تسديدة قوية سكنت شباك قطر، معلنا هدف التعادل للنشامى.

وكان منتخب قطر سجل هدف التقدم في الشوط الأول عبر لاعبه أكرم عفيف من ضربة جزاء.

وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.

ويأمل العنابي في تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، فيما يحلم النشامى في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ الأردن.