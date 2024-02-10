أكرم عفيف يسجل "هاتريك" ركلات جزاء في شباك الأردن بنهائي آسيا

أحرز أكرم عفيف نجم منتخب قطر الهدف الثالث للعنابي في شباك الأردن في نهائي كأس آسيا، على ملعب لوسيل، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الأول.



جاء الهدف الثالث أكرم عفيف الهدف عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الأردن، بعدما سجل “عفيف” الهدف الأول والثاني من ضربة جزاء أيضًا.

وسجل يزن نعيمات هدف الأردن الأول في الدقيقة 67 بعد تسديدة مميزة في شباك قطر سكنت الشباك.

ويأمل العنابي في تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، فيما يحلم النشامى في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ الأردن.

يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان

في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي

في تشكيل الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - براء مرعي - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري - محمود مرضي - يزن النعيمات.

وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.



