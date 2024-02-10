ممثل السنغال باليونسكو: ماكي سال بدأ نقل عائلته منذ أسابيع إلى المغرب

قال السفير ممثل السنغال لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" سليمان جيلس ديوب، إن الرئيس السنغالي ماكي سال "بدأ نقل عائلته منذ أسابيع إلى المغرب"، معتبرا أن في هذه الخطوة طمأنة على أنه "لا يسعى للتشبث بالسلطة".



وأضاف الدبلوماسي السنغالي في حديث لقناة "TV5 Monde" الفرنسية، أن "أول من طلب تأجيل الانتخابات شخص معارض وهو المترشح بوبكر كامارا".



ونفى سليمان ديوب وهو عضو سابق بمصلحة الاتصال بالرئاسة السنغالية، أن تكون لدى ماكي سال "رغبة في حل البرلمان"، مبرزا أنه "يتمتع بأغلبية".



وكان ماكي سال قد طلب الأربعاء من وزيرة العدل عيشاتا تال صال، اتخاذ التدابير اللازمة "لتهدئة الفضاء العام"، من أجل إجراء حوار وطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير الجاري قبل تأجيلها إلى 15 دجمبر 2024.



وأعلن ماكي سال خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن قراره اعتماد السبل والوسائل لتنفيذ "مسلسل براغماتي للتهدئة والمصالحة، من أجل الحفاظ على السلم وتوطيد استقرار البلاد".



وذكر بلاغ لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن ماكي سال جدد خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي ثقته في الوزير الأول أمادو با وجميع الوزراء.



وتشهد السنغال أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وقد اندلعت بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية من طرف رئيس البلاد، ما أثار مخاوف من حصول تداعيات على المنطقة.



وصوت النواب بالإجماع الاثنين لصالح هذا التأجيل حتى منتصف شهر دجمبر القادم، وذلك بعد طرد قوات الأمن أعضاء في المعارضة، ولم يتمكنوا من التصويت.

