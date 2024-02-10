نهائي كأس آسيا.. منتخب قطر يتقدم على الأردن في الشوط الأول

يتقدم منتخب قطر على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب لوسيل في نهائي كأس آسيا.



سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر الهدف الأول في شباك الأردن في الدقيقة 21 من عمر الشوط.

أكرم عفيف

يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان

في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي



في تشكيل الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - براء مرعي - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري - محمود مرضي - يزن النعيمات.