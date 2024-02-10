رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وزير الأوقاف بمقر الأكاديمية العربية الرئيسى بأبوقير

قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار الجمعة اليوم السبت بزيارة مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.

رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بوزير الأوقاف والوفد المرافق له ، حيث ثمن من قيمة الزيارة وأعرب عن تقديره واعتزازه بتشريف وزير الأوقاف للأكاديمية في إطار علاقة التعاون المشترك بين الأكاديمية والوزارة .

وتبادل الجانبان الحديث حول تعزيز أوجه آفاق التعاون ودعمها بما يخدم الأهداف المشتركة.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته أشاد الدكتور محمد مختار جمعة بحفاوة الاستقبال والضيافة متوجها بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، وثمن الدور الذي تقوم به الأكاديمية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً مشيرا إلى أن الأكاديمية شهدت تطورا كبيرا على يد سعادة رئيس الأكاديمية العربية.

واعتبر وزير الأوقاف الأكاديمية من احد اهم جوانب النجاح فى جامعة الدول العربية حيث شقت طريقها بقوة ، واصبحت واحدة من أكبر المؤسسات العلمية فى مجالها وان شهادتها العلمية سواء على المستوى الجامعي او على مستوى الدراسات العليا اصبحت مطمحا لكل متفوق لما تقدمه من برامج متقدمة ومتميزة ليس فى مصر وحدها بل فى المنطقة باكملها متمنياً مزيداً من التوفيق للأكاديمية وقيادتها وفريق وعملها وطلابها فى خدمة العلم وخدمة الأمة العربية.

واشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بما يقدمه ويبذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى كل ما يقوم به سواء فى مايتصل بالمواقف المشرفة تجاه حماية أمن مصر القومي او ما وجهه له سيادته فى الفترة الأخيرة من حزم الحماية الإجتماعية مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري .

وثمن الوزير من التعليم والعلم مشيرا انه لا علاج للثالوث المدمر للشعوب الجهل والفقر والمرض الا بالعلم مؤكدا أن كل ما جاء فى القرآن والسنة من تعظيم لشأن العلم والعلماء يخص مطلق العلم اى فى كافة العلوم وان على كل إنسان ان يخدم دينه ووطنه يخدمهما من خلال تخصصه ويجتهد فى مجاله.

وشدد وزير الأوقاف عل أهمية أن ان يكون العالم والفقيه الواعظ والواعظة ملمين بكافة جوانب المجتمع و مثقفين.

من جانبه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية بـمعالى الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالاوقاف والوفد المرافق له من الوعاظين والواعظات معربا عن سعادته لهذه الزيارة، مشيرا الى ان زيارة معالى وزير الاوقاف تعكس وتثمن التعاون ومد جسور الشراكة بين الأكاديمية ووزارة الأوقاف وهو ما يؤكد حرص الطرفين على الالتزام المشترك بتعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمى في خدمة المجتمع وتطوير المهارات والقدرات .



وأضاف " عبد الغفار " ان الأكاديمية تعمل التعاون مع الوزارة علي وتوفير البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية للسادة الدعاة والأئمة والواعظين والواعظات بوزارة الأوقاف، بما يسهم في تعزيز الخبرات وثقل المهارات اللازمة لتأدية الرسالة الدينية بكفاءة وفاعلية والتي تشمل المهارات اللغوية والترجمة وثقل المهارات الإعلامية وعلوم الإدارة والحاسب واستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك إيمانا من الأكاديمية بدورها في نشر العلوم وتوسيع نطاقها وخدمة مصرنا الحبيبة - دولة المقر.

واشار رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية ترى في هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بيننا، لخدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لأمتنا الإسلامية العربية.

واكد رئيس الأكاديمية ان وزارة الأوقاف لها دور رئيسي في تنظيم الشؤون الدينية والوقفية في البلاد وتتولى العديد من المسئوليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الدينية وتعميق الوعي الديني للمواطنين والعمل على تعزيز القيم الدينية في المجتمع المصري والمساهمة في بناء مجتمع مترابط. متقدماً بالشكر والتقدير على المجهود المبذول من قبل الوزارة لأداء رسالتها السامية .

وفى نهاية الزيارة قام وزير الأوقاف بجولة تفقدية بمنشأت الأكاديمية رافقه خلالها الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار جولة في أروقة المقر الرئيسي للأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل ومعهد السلامة البحرية و أثنى "جمعة "على ما رآه في الاكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة .

وتبادل وزير الأوقاف ورئيس الأكاديمية الدروع والهدايا التذكارية .