ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يتخطى صلاح

تخطى الدولي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي عدد أهداف محمد صلاح، جناح ليفربول، بعدما سجل هدفين في مرمى إيفرتون اليوم السبت.

وانتهت مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون بفوز الفريق الأزرق بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 16 هدفًا، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بـ 14 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 16 هدفا.

- محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفا.

-دومينيك سولانكي، بورنموث 13 هدفا.

-هيونج سون مين، توتنهام، 12 هدفا.

-أولي واتكينز، أستون فيلا 11 هدفا.

-جارود بوين، وست هام يونايتد، 11 هدفا.

-ريتشارليسون، توتنهام، 10 أهداف.

-هوانج هي تشان، ولفرهامبتون 10 أهداف.

-كول بالمر، تشيلسي 10 أهداف.

-ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 10 أهداف.