الإسماعيلي ينتصر على الإنتاج الحربي

فاز فريق الشباب بنادي الإسماعيلي لمواليد 2008 على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على الملعب الفرعى بإستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الثاني من عمر دورى الجمهورية للناشئين.

وبذلك الفوز يرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..

يوسف عطوان فى حراسة المرمى ، و مصطفى رفعت و محمد حازم و ياسين أحمد ( مصطفى وليد ) و الحبيب اسلام فى خط الدفاع و محمد سامح و حمادة عبدالمجيد و عمر احمد فتوح و ياسين أشرف العتر (محمد مصطفى ) فى الوسط و إبراهيم عمرو النجعاوى و أحمد هانى ( محمد خلف ) فى خط الهجوم ،

أحرز أهداف الاسماعيلى كلا من

إبراهيم النجعاوى الهدف الاول فى الدقيقه 12 من عمر اللقاء ثم أضاف أحمد هانى الهدف الثانى فى الدقيقه 30 من نفس الشوط.

يقود الجهاز فنيا

اسلام كاظم مديراً فنياً

و فتحى رشدى مدرب عام

وأحمد فاروق مدرب حراس مرمى

و محمد موسى علاج طبيعى

و إبراهيم عبدالوهاب إدارى الفريق ،

حضر المبارة كلا من

محمود جابر رئيس قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين و أحمد عبده إدارى القطاع .