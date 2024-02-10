فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل مواجهة جيرونا الرسمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا، في المباراة التي تنطلق خلال اللحظات القليلة المقبلة.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، داني كارفخال، تشواميني، لوكاس فاسكيز.=

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.