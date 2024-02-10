شاهد هدفي هالاند في مرمى إيفرتون

نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في تسجيل هدفين خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدفي هالاند في الدقائق الـ 71 و85 من عمر الشوط الثاني من المباراة، لينجح في قيادة فريقه لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

واستطاع المان سيتي احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 52 نقطة، فيما يأتي ليفربول في نفس الترتيب بنفس الرصيد، لكن لديه مباراة مع بيرنلي، وحال حقق الفوز سيتصدر المسابقة بـ 55 نقطة.

وتجمد إيفرتون عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

هدفي هالاند أمام إيفرتون