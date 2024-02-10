النيابة تطالب بسرعة التحريات حول ديلر المخدرات بمصر القديمة

طالبت النيابة المختصة، بسرعة التحريات التكميلية بشأن متهم بحيازة كمية من الهيروين في منطقة مصر القديمة، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة، كما ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.