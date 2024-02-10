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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود جوتا ونونيز ودياز، هجوم الريدز أمام بيرنلي، في المواجهة المقرر انطلاقها في الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوانساه - أرنولد.

الوسط: ماك أليستر - جونز - إندو.

الهجوم: جوتا - نونيز - دياز.

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الأول بشكل مؤقت في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

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