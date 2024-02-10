السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لربة منزل لاتهامها بالتزوير

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، بمعاقبة المتهمة " ه.ال.ع" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين ، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية ، منتحله صفة شقيقتها .

تبين من التحقيقات ، أنه حال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة " ه.ال.ع" 33 سنة ربة منزل ،في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين نفاذا لحكم البراءة في تلك القضية ، تبين أن اسمها الحقيقي " ه.ال.ع" وليس " ب.ال.ع" شقيقتها وأنها قامت بالتوقيع في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغري ، لكونها مطلوبة للتنفيذ فى إحدى القضايا باسمها الحقيقي ، وتحرر محضرا بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمة .