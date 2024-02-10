السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لربة منزل لاتهامها بالتزوير

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، بمعاقبة المتهمة " ه.ال.ع" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين ، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية ، منتحله صفة شقيقتها .

تبين من التحقيقات ، أنه حال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة " ه.ال.ع" 33 سنة ربة منزل ،في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين نفاذا لحكم البراءة في تلك القضية ، تبين أن اسمها الحقيقي " ه.ال.ع" وليس " ب.ال.ع" شقيقتها وأنها قامت بالتوقيع في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغري ، لكونها مطلوبة للتنفيذ فى إحدى القضايا باسمها الحقيقي ، وتحرر محضرا بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمة .

الجريدة الورقية