السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام بوخوم في الدوري الألماني

مرموش
مرموش

كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق فرانكفورت تشكيل فريقه لمباراة بوخوم في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الألماني، على ملعب "دويتشه بنك بارك".

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آينتراخت فرانكفورت: مشاركة مرموش في أمم إفريقيا أثرت على الفريق

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مرموش ينتظم في مران آينتراخت فرانكفورت


وتبدأ مباراة فرانكفورت ضد بوخوم في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بعد عودته من مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع منتخب مصر، الذي خرج من دور الـ16 على يد الكونغو الديموقراطية.
 

تشكيل فرانكفورت:

في حراسة المرمى: كيفن تراب.
في الدفاع: هروفي سمولسيتش، روبن كوخ، ويليان باخو.
الوسط: فيليب ماكس، هوجو لارسون، إلياس السخيري، أنسجار نوف.
في الهجوم: ماريو جوتزه، عمر مرموش، فارس شعيبي.
 

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