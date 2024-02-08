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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة عروض آرسنال وتوتنهام لمرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة عروض آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل لضم نجمنا المصري عمر مرموش، خلال سوق الانتقالات الصيفية، بنهاية الموسم الحالي.

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مرموش ينتظم في مران آينتراخت فرانكفورت


وقال تيمو، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "لا، لم نتلقى أي عروض رسمية من أجل عمر مرموش حتى الآن، ونعلم أنه جذب الكثير من الأنظار لديه بسبب تسجيله الأهداف وظهوره المميز معنا، لكن لا يوجد أي عرض رسمي".
وأضاف: "لا نريد بيع مرموش الصيف المقبل، فهو يؤدي بشكل جيد ولديه شخصية متميزة ولاعب كرة قدم عظيم، لذلك نريد الاحتفاظ به معنا". 
وأتم: "نتائج وأداء منتخب مصر لم يكن كما هو متوقع، لذلك لم نتابع أحد، وبصفة عامة اللاعب المصري محور اهتمامنا نظرًا لما يتميز به من قدرات وموهبته العالية".

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