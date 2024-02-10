بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وقطر Jordan Sport Live يلا شوت في نهائي كأس آسيا

تتجه أعين محبي كرة القدم العربية بفارغ الصبر نحو ستاد لوسيل، حيث ستقام المباراة النهائية المثيرة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم ينتظر أن يكون النهائي مواجهة مشوقة بين منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور ومنتخب الأردن الذي يشارك في هذا النهائي، للمرة الأولى، في تاريخه منذ انطلاق البطولة استعرضت الفرق المشاركة مهاراتها وقدراتها في الملاعب، حيث خاضت مباريات قوية ومثيرة والآن وصلت البطولة إلى ذروتها مع اقتراب المباراة النهائية، التي تعد حدثًا كبيرًا لعشاق كرة القدم في العالم العربي.

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حجز منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه على إيران بنتيجة 3-2 الأربعاء الماضي ليضرب موعدًا مع منتخب الأردن في لقاء مرتقب، اليوم السبت.

وكان منتخب الأردن أول المتأهلين للنهائي، وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي الأول الثلاثاء الماضي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

وصل منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، للمباراة النهائية بعد مشوار صعب بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

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وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة، حيث استهل مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان بنتيجة (3-0)، ثم فاز على طاجيكستان (1-0)، وتغلب بعد ذلك على الصين (1-0).

ماذا حدث في المباراة السابقة؟

قلب منتخب الأردن تأخره أمام مضيفه منتخب قطر، وفاز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة الأخيرة بين المنتخبين الودية التي أقيمت يوم الجمعة 5 يناير 2024، على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا.

وأنهى منتخب قطر الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد سجله أكرم عفيف في الدقيقة 15، وعاد منتخب الأردن في الشوط الثاني وسجل هدفين متتاليين عبر يزن النعيمات في الدقيقة 50 وعلي علوان في الدقيقة 57.

وكان منتخب الأردن خيب الآمال مع مدربه المغربي الحسين عموتة في المباراة التحضيرية الأولى أمام منتخب لبنان، وخسر بهدفين مقابل هدف واحد، يوم 28 ديسمبر 2023، ليعود اليوم ويطمئن جمهوره بالفوز على قطر.

في حين تلقى منتخب القطري الهزيمة الأولى مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، الذي نجح في أول ظهور له بتحقيق الانتصار أمام منتخب كمبوديا، وفاز بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم المعز علي، يوم 31 ديسمبر 2023.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الأردن ضد قطر اليوم، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وبدأ منتخب الأردن المواجهة بالتشكيلة التالية: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

من جانبه رفض المدب “ماركيز لوبيز” الكشف عن تشكيلة منتخب قطر الأساسية في مواجهة اليوم، كما فعل في المباراة الماضية أمام كمبوديا.

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى بنهائيات كأس آسيا بجانب منتخبات الصين ولبنان وطاجيكستان، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام منتخب لبنان يوم الجمعة 12 يناير 2024.

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منتخب الأردن:

المجموعة الخامسة:

فاز 4-0 على ماليزيا.

تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية.

خسر 1-0 أمام البحرين (دور الـ16).

تغلب 3-2 على العراق (دور الثمانية).

تفوق 1-0 على طاجيكستان (الدور قبل النهائي).

هزم كوريا الجنوبية 2-0.



منتخب قطر:

المجموعة الأولى:

فازت 3-0 على لبنان.

تغلبت 1-0 على طاجيكستان.

هزمت الصين 1-0 (دور الـ16).

تفوقت 2-1 على فلسطين (دور الثمانية).

تغلبت على أوزبكستان 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.قبل النهائي:

فازت 3-2 على إيران.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

من المرتقب أن قنوات عربية وأجنبية عدة تبث مباشرة مباراة الأردن وقطر يلا شوت، ومن بينها شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، وقناة الكأس القطرية أيضًا، وأبوظبي الرياضية، والرابعة العراقية، وقناة “SSC1 HD” السعودية.

متى موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2024 اليوم؟

من المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا، اليوم السبت، على أرضية ملعب “لوسيل”، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.