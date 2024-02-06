البث المباشر لمشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مباشر اليوم الثلاثاء 6-2-2024، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم آسيا، ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، أولهم جماهير المنتخب الأردني، بالإضافة إلى الجمهور المغربي الذي سيتابع المباراة، حيث يقود الفريق الحسين عموتة، بالإضافة إلى معظم الدول في الشرق الأوسط، كونه منتخبا يحمل آمال العرب في البطولة القارية التي خرج منها معظم الدول العربية، لتبقى الآمال على "النشامي".

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سيكون لاعبو الأردن مطالبين ببذل الجهود والكفاح في مواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، إذا ما أرادوا بلوغ المباراة النهائية، وفق ما حثهم مدربهم المغربي حسين عموتة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة الإثنين: "يتعين علينا أن نتعب كثيرا وأن نكافح كثيرا لتخطي عقبة كوريا الجنوبية". وتابع "يتعين على اللاعبين التركيز بشكل كبير لتحقيق نتيجة مشرفة. نحتاج إلى مجهودات المجموعة ككل".

واعتبر أن خوض كوريا الجنوبية الوقت الإضافي مرتين في الأدوار الإقصائية أمام السعودية (فازت بركلات الترجيح) ثم أمام أستراليا (فازت خلال التمديد)، "لا يعني شيئا، فالمنتخب الكوري يملك إمكانيات هائلة جدا من الناحية الذهنية والفنية والبدنية. لاعبوه تعودوا على اللعب في فترات زمنية متقاربة في أنديتهم وبالتالي لا أعتقد بأنه سيعاني من هذه الناحية".

أما مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان فرأى بأن لاعبيه "متحمسون لخوض نصف النهائي. نحن متعطشون وجاهزون بدنيا، الأجواء إيجابية داخل المنتخب لكننا نتوقع مباراة صعبة".

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وعن نصيحته للاعبين قبل خوض نصف النهائي من خلال خبرته الكبيرة كلاعب في عاش هذه التجربة سابقا، قال: "المحافظة على الهدوء والتطلع قدما، ومحو جميع الأمور السلبية وما يقرأونه في الصحف، هذه المجموعة تملك الخبرة وتملك العطش للذهاب إلى المباراة النهائية. يتعين عليهم أن يشعروا بحالة ذهنية عالية وبثقة عالية".

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الأردن ضد منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس اسيا، اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، وسيطلق الحكم سعد كميل صافرة المباراة في الاوقات التالية:

6:00 مساء بتوقيت الاردن والسعودية وقطر.

5:00 مساء بتوقيت مصر .

7:00 مساء بتوقيت الامارات .

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباراة منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".