بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت بدون تقطيع HD في نهائي كأس آسيا

مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023-2024، أكثر ما يترقبه الجمهور العربي، لمشاهدة المواجهة المنتظرة، بين المنتخبين اللذين قدما مشوارًا رائعًا، في البطولة التي تقام في قطر.

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حجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بفوزه مساء الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة 3-2، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن، اليوم السبت على ملعب لوسيل في نهائي البطولة، بينما تأهل الأردن على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بدأ منتخب قطر بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين فى الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وتأهل منتخب قطر إلى دور ثمن النهائى ليواجه فلسطين فى مواجهة عربية خالصة، وتمكن العنابى من الفوز بهدفين مقابل هدف، ليواصل التقدم بثبات فى البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره.

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وتغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، واستطاع التغلب على منتخب إيران فى مباراة نصف النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى المباراة الختامية أمام منتخب الأردن.

قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأردن وقطر:

يشهد نهائي كأس آسيا حدثًا تاريخيًا يجمع بين المنتخبين الأردني والقطري في ملعب لوسيل، حيث يطمح كل منهما إلى حصد اللقب القاري لكأس آسيا، وقد تم تخصيص العديد من القنوات العربية المجانية لبث المباراة، وتسهيل متابعة هذا الحدث الرياضي المميز للجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث من المقرر أن تذاع المباراة على شبكة قنوات SSC السعودية، وقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي الآسيوية، وقناة beIN Asian Cup وقنوات الكأس الرياضية القطرية، كالتالي:

قناة SSC 1 HD: تردد القناة هو 12380 استقطاب افقي وهي تتواجد على عرب سات والترميز: 27500 والتصحيح: 3/4 والمعلقون: فارس عوض وفهد العتيبي.

beIN Asian Cup تردد القناة : 12188 أفقي على نايل سات والترميز: 27500 والتصحيح: 3/4. والمعلقون: عصام الشوالي وحسن العيدروس.

قناة Alkass EXTRA One HD وتردد: 12604 أفقي على نايل سات والترميز: 27500 والتصحيح: 2/3 والمعلقون: خليل البلوشي ومحمد السعدي.

القناة الرابعة العراقية: تردد: 10892 أفقي على نايل سات والترميز: 27500. والتصحيح: 3/4. والمعلقون: نورالدين آيت علي وحسام الوائلي.

5. Abu Dhabi Sports Asia: التردد: 11526 علي القمر الصناعي: النايل سات والاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6 المعلقون: محمد حسين وحازم عبد السلام.

الأردن وقطر

موعد مباراة الأردن وقطر:

يجمع نهائي كأس آسيا 2024 بين منتخب قطر، حامل اللقب، ومنتخب الأردن، الباحث عن مجد جديد. تُدير المباراة الحكم الصيني مانينج، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الدول العربية. تُطلق صافرة البداية الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والأردن والسعودية، بينما تُبث المباراة على مختلف القنوات الرياضية العربية، لتكون شاهدة على تتويج بطل جديد.