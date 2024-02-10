سامح شكري يشدد على ضرورة الحل السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإرساء الأمن والاستقرار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات الحرب في غزة ومن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.

وقال “شكري”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي يشهد حاليًا نتائجه نتيجة ازدواجية المعايير.

وشدد شكري على ضرورة الحل السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإرساء الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية إنهاء الصراع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد نتنياهو لنهاية العمليات العسكرية في رفح:



في سياق آخر، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس الحرب بتاريخ اكتمال عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، وذلك بحلول بداية شهر رمضان، الموافق لـ10 مارس المقبل، بحسب مسؤول إسرائيلي لـCNN.

وحسب روسيا اليوم، كان مكتب نتنياهو ذكر في بيان له، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى الجيش بالتخطيط لـ"إجلاء السكان" من رفح.

كما أوضح نتنياهو أيضًا، الخميس الفائت، أن الجيش الإسرائيلي "سيتوجه قريبًا إلى رفح، المعقل الأخير لحماس".

وهناك أكثر من 1.3 مليون شخص موجودون حاليًا في رفح، وغالبيتهم نزحوا من أجزاء أخرى من قطاع غزة، يحسب بيانات الأمم المتحدة.

وكان سكان في رفح وغيرهم من أهالي القطاع نزحوا من أماكن أخرى في غزة قالوا لشبكة CNN إنهم خائفون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه إذا دخلت إسرائيل المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية.

من جهتها، حذرت القاهرة من هذه الخطوة الإسرائيلية التي ستتمثل بنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وبقائهم هناك. وأوضحت لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح، واستيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا.

بدورها، حذرت المملكة العربية السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة" في حال استهداف واقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.