الدفاع الروسية: إحباط هجوم مسيرة أوكرانية على سفن مدنية

أكدت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على سفن مدنية بالبحر الأسود، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 19 بلدة في إقليم زابوروجيا





وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، صباح اليوم السبت ، أن الجيش الروسي شن 87 غارة استهدفت 19 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية للإقليم في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي قصف على وجه الخصوص تيميريفكا وروبوتاين وستيبنوهيرسك بقاذفات صواريخ متعددة واستهدف بلدة روبوتاين بقنبلتين جويتين. تم تسجيل 24 هجومًا بطائرات بدون طيار في هوليايبول ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وتشاريفني وشيرفوني ومالينيفكا وليفادني وبياتيخاتكي ولوبكوف.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 58 ضربة مدفعية على نوفوداريفكا وروبوتاين ونوفودانيليفكا وبولتافكا وتشاريفني وليفادني وستيبنوهيرسك وستيبوف وكاميانسكي وبلدات وقرى أخرى على الخطوط الأمامية.

وبحسب الإدارة العسكرية، فقد وردت ثلاثة بلاغات عن تدمير مباني سكنية. ولكن لحسن الحظ، لم تقع إصابات بين المدنيين من جراء الهجمات.