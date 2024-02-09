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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: مقتل 523 طفلًا وإصابة 1218 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 523 طفلا وإصابة 1218 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، قال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 9 فبراير، تأثر أكثر من 1741 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 523 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1218 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ509 حالات، وتليها خاركييف بـ328 حالة وفي كييف 130 حالة وفي خيرسون 146 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

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