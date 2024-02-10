القضاء الإداري ينظر دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

تقدم اليوم كلا من أيمن مصطفى محمود فرحات و مايسة أحمد الغايش و عصام جمال الدين هشام حسن دسوقي بدعوى الى محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس القادم

وجاء الطعن استنادا على وبحسب عريضة الدعوى حيث انه بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقيب المحامين قرارها باعلان قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين المقرر اقامتها بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩ ، وضمت هذه القائمة سامح محمد معروف عبد الله عاشور

أن الاستاذ / سامح عاشور .. مقيد بالنقابة العامة لنقابة المحامين منذ عام ١٩٧٦ وحتى الآن اي ما يقرب من ٤٨ سنة ، إلا أنه لم تتوافر فيه في أي فترة زمنية مدة اشتغال فعلي بالمحاماة اكثر من عشرون سنة متصلة كما سبق القول

وكان الأحرى بالمدعى عليه الأول بصفته والمدعى عليهم ثانيا بالتحقق من هذا الامر خاصة وأنه قام المدعيان الأول والثاني في هذه الدعوى بإنذار المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ ) حافظة مستنداتنا مستند رقم (٤) بضرورة التحقق من الواردة في المادة ۱۳٢ من قانون المحاماة وكذا من الطلب المقدم من المدعيان الأول والثاني الى المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ ) مستند رقم ٦ ) إلا انه تقاعس عن هذا الأمر ولم يحرك ساكنا مما دفع المدعون في هذه الدعوى لإقامة الدعوى الماثلة تطبيقا للقانون وطعنا على القرار الصادر من المدعى عليهم ثانيا بقبول أوراق ترشح الاستاذ / سامح محمد معروف عبد الله

وحيث أن المدعى عليه الأول بصفته وبالتبعية المدعى عليهم ثانيا لم يقوما بالتحقق من الشرط الوارد بالمادة ۱۳۲ من قانون المحاماة ) الاشتغال الفعلي بالمحاماة لمدة تزيد عن ٢٠ سنة ) في حالة المرشح الاستاذ / سامح عاشور ..... واستندوا في ذلك على شهادة قيد صادرة من نقابة المحامين تفيد بأنه ممارس للمهنة من عام ١٩٧٦ وحتى الآن بالمخالفة للواقع والاحكام القضائية الصادرة ضده باستبعاده من الانتخابات التكميلية في ۲۰۲۳/۹/٤ بموجب الحكم الرقيم ٧٦/٦٣٤٦٢ في قضاء إداري حيث لم يقم المدعى عليه الأول بإدراج اسم الاستاذ / سامح عاشور .... في كشوف المحامين غير المشتغلين عن الفترة من ۲۰۲۰/۱۰/۱۸ وحتى ۲۰۲٤/١/٩ وكذا بالنسبة للفترة من ۱۹۹۵ وحتى ديسمبر ۲۰۰۰ حيث كان يجب ادراجه في هاتين المدتين بجداول غير المشتغلين