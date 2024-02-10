الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة في غزة بسبب تحلل الجثث

قال رائد النمس، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60 مركزًا طبيًا جديدًا خرجت عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي، واستهداف المباني الطبية، فضلًا عن قصف مباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

الاوضاع الإنسانية في غزة

وأضاف النمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موجات النزوح المتعددة في القطاع تزيد من تدهور الاوضاع الإنسانية في غزة، وأن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أصبح خطر حقيقي يهدد الأطفال وكل النازحين في القطاع، خاصة مع انعدام المستلزمات الطبية والمياة النظيفة.

الهلال الأحمر

وأكد مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، انتشار عدد من الأوبئة بسبب اكتظاظ النازحين بمنطقة واحدة، وتحلل عدد من الجثث المدفونة تحت الركام.