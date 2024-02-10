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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورًا جوهريًا منذ بدء النزاع في قطاع غزة

غزة
غزة

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، أن بلاده على تواصل وتنسيق دائم مع القاهرة والدوحة، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف وربيرج، في تصريح لقناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن مصر كانت وما زالت تلعب دورًا جوهريًا منذ بدء النزاع في قطاع غزة وتبذل جهودًا كبيرة لإيصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع دول كثيرة وخاصة مع مصر، لبحث إمكانية إطلاق سراح الرهائن، ومنع تصعيد الصراع في المنطقة.


ودعا المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات صارمة تكون عقابية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن أصدر أمرا بفرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الشعب الفلسطيني.

 

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