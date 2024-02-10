الإنتهاء من تطوير المبنى الإداري لمركز شباب بتمدة في بنها

انتهت الادارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من أعمال تطوير مركز شباب بتمدة التابع لادارة شباب بنها، وذاك فى إطار خطة المديرية لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

أكد الدكتور محمود الصبروط - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من تسليم عملية تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بتمده التابع لإدارة شباب بنها والمدرجة ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة باعتماد قدره مئتان الف جنيه فى وجود المهندس هانى خاطر من الإدارة الهندسية والشركه المنفذة ومجلس إدارة المركز وبإشراف عام من المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية .

شملت أعمال التطوير الأرضيات ودهانات الحوائط وإحلال دورات المياه وأعمال النجارة والكهرباء ، مما يساهم بشكل كامل في تطوير الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز للنشء والشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.