عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات موسعة بالقاهرة لملاحقة تجار المخدرات

المتهمون بالاتجار
المتهمون بالاتجار في المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").


كما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").


فيما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")،  وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابه العامه التحقيقات.

 

وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب).

 وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط تاجر احتكر مئات الأطنان من السلع الغذائية

الأمن العام يوسع حملاته بالمحافظات لضبط حائزي الأسلحة النارية

سقوط 353 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

الداخلية تكشف العثور على جثة منجد داخل شقة بالجيزة

الأمن يحرر 173 مخالفة للمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

ضبط حلواني وعامل متهمين بسرقة الأبواب الحديدية

أمن الغربية تضبط 4 عناصر إجرامية ارتكبوا 11 واقعة سرقة

ضبط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الملابس بالمنوفية
الجريدة الورقية