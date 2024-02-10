حملات موسعة بالقاهرة لملاحقة تجار المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").



كما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").



فيما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابه العامه التحقيقات.

وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.