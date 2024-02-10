المصل واللقاح يكشف أهمية تطعيمات للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني (شاهد)

قال الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إنّه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب والمعاقين في الجامعات والتجمعات الكبيرة وبرودة الجو نلجأ إلى غلق الشبابيك ونصبح في ظروف غير جيدة التهوية وهو ما يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في الشتاء مثل الانفلونزا ونزلات البرد.

لقاح الانفلونزا

وأضاف "المحمدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مَن لم يحصل على لقاح الانفلونزا من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر حتى الآن، حتى يستفيد الحاصل على التطعيم من الوقاية حتى نهاية الموسم".

جرعات لقاح كورونا

وتابع: "ننصح بتحديث وتحفيز جهاز المناعة بالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا بداية من 12 سنة، ويجب أن نحرص على تحديث سجلنا التطعيمي وأن يكون مواكبا للجرعات الواجب الحصول عليها مثل جرعات الجديري وجرعات الكبدي أ من أجل حماية أطفالنا وشبابنا من هذه الأمراض".

وأوضح، أنه لا توجد توصية بالحصول على لقاح الانفلونزا أكثر من مرة، حيث يكفي الحصول عليه مرة واحدة، وللحصول على أقصى استفادة يجب تناوله في الوقت السليم وهو بداية الشتاء، حتى نستفيد الموسم كله.

